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Туман и сильный ветер ожидаются 5 октября в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tuman-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-5-oktyabrya-v-krasnodarskom-krae
Туман и сильный ветер ожидаются 5 октября в Краснодарском крае
Фото "Кубань 24"

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани будет переменная облачность, без существенных осадков.

В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер западный 4-9 м/с, утром и днем порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +20…25 °С, а ночью опустится до +4…9 °С. В горах днем +12…17 °С, ночью +3…8 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем потеплеет до +21…25 °С, а ночью похолодает до +12…17 °С.

В Краснодаре 5 октября осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +23…25 °С, а ночью опустятся до +7…9 °С.

В ближайшие дни погодные условия в регионе существенно изменятся, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище. Сильных дождей в Краснодаре и его восточных окрестностях не было уже более двух месяцев.

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