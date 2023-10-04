Туман и сильный ветер ожидаются 5 октября в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани будет переменная облачность, без существенных осадков.

В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер западный 4-9 м/с, утром и днем порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +20…25 °С, а ночью опустится до +4…9 °С. В горах днем +12…17 °С, ночью +3…8 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем потеплеет до +21…25 °С, а ночью похолодает до +12…17 °С.

В Краснодаре 5 октября осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +23…25 °С, а ночью опустятся до +7…9 °С.

В ближайшие дни погодные условия в регионе существенно изменятся, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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