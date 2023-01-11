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Туман и сильный ветер ожидаются 12 января в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tuman-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-12-yanvarya-v-krasnodarskom-krae
Туман и сильный ветер ожидаются 12 января в Краснодарском крае
Фото "Кубань 24"

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в южных районах края ожидается туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Воздух днем прогреется до -1…+4 °С, а ночью похолодает до -5…-10 °С. Местами в северных и горных районах Кубани будет до -7…-12 °С.

На Черноморском побережье в этот день будет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +4…9 °С, а ночью опустится до +2…-3 °С. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

В Краснодаре 12 января осадков не ожидается. Ночью и утром у водоемов и в низинах будут туманы. Днем потеплеет до +2…4 °С, ночью похолодает до -5…-7 °С. Ветер восточный 4-9 м/с, порывы достигнут 11-13 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: к концу этой недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C. Резкое похолодание, охватившее всю территорию европейской части России, завершится к пятнице.

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