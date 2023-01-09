К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C
Резкое похолодание, охватившее всю территорию европейской части России, завершится уже на этой неделе, уверены эксперты центра «Фобос».
Благодаря антициклону на юге России на этой неделе будет преобладать сухая и солнечная погода. Проникший в регион холодный арктический воздух начнет постепенно прогреваться. К концу рабочей недели в Краснодарском крае и Крыму воздух прогреется до +3…+8 °C.
По прогнозу синоптиков, ощутимое потепление затронет всю европейскую часть России, сообщает «Фобос».
По данным Краснодарского ЦГМС, 9 января территория Кубани будет находиться под влиянием антициклона. Погода в регионе будет солнечная и сухая. Температурный фон подрастет по сравнению с 8 января, но по-прежнему останется на уровне ниже климатической нормы.
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