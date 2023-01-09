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К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-kontsu-nedeli-v-krasnodarskom-krae-potepleet-do-8
К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +8 °C
Фото jplenio, pixabay.com

Резкое похолодание, охватившее всю территорию европейской части России, завершится уже на этой неделе, уверены эксперты центра «Фобос».

Благодаря антициклону на юге России на этой неделе будет преобладать сухая и солнечная погода. Проникший в регион холодный арктический воздух начнет постепенно прогреваться. К концу рабочей недели в Краснодарском крае и Крыму воздух прогреется до +3…+8 °C.

По прогнозу синоптиков, ощутимое потепление затронет всю европейскую часть России, сообщает «Фобос».

По данным Краснодарского ЦГМС, 9 января территория Кубани будет находиться под влиянием антициклона. Погода в регионе будет солнечная и сухая. Температурный фон подрастет по сравнению с 8 января, но по-прежнему останется на уровне ниже климатической нормы.

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