После 10-градусного мороза дороги в Музыкальном микрорайоне Краснодара превратились в каток

В Краснодарском крае 8 января ударили морозы. В Краснодаре столбики термометров опускаются до -12 °C.

Перед морозами в краевой столице прошел сильный дождь, больше всего подтопило проблемные улицы в Музыкальном микрорайоне.

Вода не успела сойти, когда пришла минусовая температура, и уже в ночь на 9 января дороги в Музыкальном микрорайоне покрылись льдом.

«Если вы живете в этом районе, не пытайтесь завтра на работу вызвать такси, за вами не приедут», — предупредил краснодарский таксист-блогер Константин Манукьян в Telegram.

В Краснодаре 9 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха до обеда -8…-13 °C, днем -1…+1°C.

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