Туман и ночные заморозки в предгорных районах ожидаются 28 ноября на Кубани

На большей части Краснодарского края в пятницу прогнозируется облачная и сухая погода.

По информации синоптиков, 28 ноября на Кубани местами возможен туман. Порывы ветра могут усилиться до 9 м/с. В среднем по региону ночные температуры составят +2…7 °C, дневные — +9…14 °C.

В юго-восточных предгорных районах ночью столбики термометров могут опуститься до -2 °C, в горах — до -3 °C. Иначе сложится ситуация на территориях кубанского Причерноморья, где температура воздуха ночью составит +8…13 °C.

Теплее всего в этот день будет в южной половине края и на Черноморском побережье, где дневные температуры ожидаются в пределах +13…18 °C и +15…20 °C соответственно. Ветер может усилиться до 11 м/с, осадков не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непроглядный туман накрыл Краснодар утром 27 ноября.

