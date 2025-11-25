Туман и ночные заморозки в горах ожидаются 26 ноября на Кубани

В Краснодарском крае в среду прогнозируют облачную и сухую погоду. Ночью, утром и в первой половине дня местами возможен туман.

По данным синоптиков, 26 ноября в среднем на Кубани ночные температуры составят +4…9 °C, дневные — +11…16 °C. В горах ночью столбики термометров могут опуститься до –2 °C, в юго-восточных предгорных районах региона ожидается похолодание до 0 °C.

Теплее всего в этот день будет на Черноморском побережье, где ночью прогнозируют +8…13 °C, днем — +14…19 °C. Порывы ветра могут достигнуть 11м/с. Осадков в прогнозе нет.

В Краснодаре также ожидается облачная и сухая погода. Ночью и утром в низинах и у водоемов — туман. Ветер может усилиться до 9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6…8 °C, днем поднимется до +13…15 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», антициклон принесет в Краснодарский край резкое похолодание на 7-8 °C.

