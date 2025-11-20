Туман и до +23 °C ожидаются в Краснодарском крае 21 ноября

Переменную облачность и тепло прогнозируют в пятницу на Кубани. Ночью и утром местами будет туман.

По данным краевого Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит +6…+11 С°, в юго-восточных районах будет +2…+7 С°. Днем воздух прогреется до +15…+20 С°. Местами, в южной половине края столбик термометра поднимется до +23 С°. Ночью в горах будет +1…+6 С°, днем +10…+15 С°.

На Черноморском побережье в пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 С°, днем +17…+22 С°.

В Краснодаре южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью +8…+10 С°, днем воздух прогреется до +20 С°.

