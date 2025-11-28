Туман и до +20 °С на побережье прогнозируют на Кубани 29 ноября

В субботу в Краснодарском крае установится туманная и облачная погода без осадков.

По прогнозам синоптиков, восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до +1…6 °С, местами в юго-восточных районах температура воздуха составит +3…-2 °С, днем потеплеет до +9…14 °С, в южной половине края — +13…18 °С.

Ночная температура в горах опустится +2..-3, днем столбики термометров покажут +3…8 °С. На Черноморском побережье ночью воздух остынет до +7…12 °С, днем прогреется до +15…20 °С.

В Краснодаре в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность без осдаков. Ночью и утром краевую столицу окутает туман. Скорость восточного ветра достигнет 4-9 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +2…4 °С, дневная температура воздуха составит +13…15 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

