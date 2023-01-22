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Туман, гололед и сильный ветер ожидаются 23 января в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tuman-gololed-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-23-yanvarya-v-krasnodarskom-krae
Туман, гололед и сильный ветер ожидаются 23 января в Краснодарском крае
Фото Краснодарского ЦГМС

По прогнозу синоптиков, в понедельник на Кубани будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет туман и гололед.

Температура воздуха днем прогреется до +3…+8°С, а ночью опустится до -1…-6°. В горах днем 0…+5°С, ночью -5…-10°С. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.

На Черноморском побережье в этот день будет без осадков. Днем потеплеет до +7…+12°С, а ночью похолодает до +1…+6°С. Ветер восточный 6-11 м/с. На участке между Геленджиком и Анапой порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Краснодаре 23 января воздух прогреется до +7…+9°С, а ночью похолодает до -1…-3°С. Ветер восточный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Краснодаре до конца следующей недели погода будет в пределах +10 °C. Характер погоды останется без изменений на юге европейской части России.

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