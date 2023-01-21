В Краснодаре до конца следующей недели погода будет в пределах +10 °C

Характер погоды останется без изменений на юге европейской части России до конца следующей недели.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов. Небольшие осадки в виде снега возможны только в горных районах Северного Кавказа», — рассказал он.

В Краснодаре в выходные дни воздух прогреется до +10 °C. До конца следующей недели в дневные часы сохранится тенденция в 8-10 градусов тепла, по ночам — до 3-5 градусов мороза.

В Сочи будет солнечно и сухо, около 14-16 °C днем и около 5 °C по ночам, сообщает ТАСС.