Туберкулезом и гепатитом стали чаще болеть дети в России

Заболеваемость увеличилась среди детей младше 14 лет. Также на треть выросла детская заболеваемость хроническим гепатитом С и на 11% — хроническим гепатитом B.

С начала года впервые выявленный туберкулез обнаружили у 703 детей, что на 17% больше прошлогодних показателей. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания зафиксировали в 666 случаях, она выросла на 19%. Распространенность туберкулеза среди всех возрастов растет не так быстро. Впервые выявленные активные формы выросли на 4%, это 17,1 тыс. случаев, а туберкулез органов дыхания на 5%, до 16,5 тыс. случаев.

Заболеваемость острыми гепатитами увеличилась 22% — 398 случаев. Большая часть это острые гепатиты А — 20%, до 359 случаев. С 2 до 4 случаев среди детей вырос острый гепатит B — 100%. Заболеваемость острым гепатитом С упала на 7% — с 14 до 13 зафиксированных случаев. Хронические детские гепатиты выросли на 28% — до 122 случаев. Большинство случаев — это хронический гепатит С, который вырос на 32%, его наблюдали в 112 случаях. Хронический гепатит В вырос на 11%, до 10 зарегистрированных случаев.

Заведующий приемным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Валентин Ковалев объяснил рост заболеваемости туберкулезом и гепатитом среди детей отказами от вакцинации и ложными медотводами, сообщает «Медвестник».

Читайте также: число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось до 37.