Туапсинский район принял уже 3,2 тыс. жителей Херсонской области

Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Людей приняли здравницы и гостиницы в Джубге, поселке Новомихайловском, в селах Ольгинка, Небуг, Агой и Лермонтово.

В Туапсе поездом прибыла новая группа эвакуированных граждан из Херсонской области — более 470 человек. Приехавших разместили в оздоровительном комплексе в селе Небуге и в отеле в поселке Джубга.

Сейчас в Туапсинском районе находятся более 3 тыс. 200 жителей Херсонской области — это дети, пожилые люди, инвалиды. Людям предоставили питание и все условия для проживания, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе для жителей Херсонской области открыли инфоцентр. Его открыли в поселке Джубга в одной из гостиниц, где разместили наибольшее число приехавших из Херсонской области людей.