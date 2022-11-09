Туапсинский район принял уже 3,2 тыс. жителей Херсонской области
Общество
09.11.2022 17:10
Людей приняли здравницы и гостиницы в Джубге, поселке Новомихайловском, в селах Ольгинка, Небуг, Агой и Лермонтово.
В Туапсе поездом прибыла новая группа эвакуированных граждан из Херсонской области — более 470 человек. Приехавших разместили в оздоровительном комплексе в селе Небуге и в отеле в поселке Джубга.
Сейчас в Туапсинском районе находятся более 3 тыс. 200 жителей Херсонской области — это дети, пожилые люди, инвалиды. Людям предоставили питание и все условия для проживания, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе для жителей Херсонской области открыли инфоцентр. Его открыли в поселке Джубга в одной из гостиниц, где разместили наибольшее число приехавших из Херсонской области людей.
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