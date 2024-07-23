Туапсинский НПЗ не остановил работу после массированной атаки украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе с помощью восьми беспилотников в ночь на 22 июля. Атака длилась с 3:17 до 4:20.

Вице-премьер России Александр Новак уточнил, что после атаки БПЛА Туапсинский НПЗ продолжает работу в обычном режиме, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате атаки украинских беспилотников на Туапсе в ночь на 22 июля повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не обнаружили. Никто из людей не пострадал.

При этом БПЛА противника незначительно повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ. В результате падения обломков на территории предприятия начался пожар площадью 50 кв. метров, который оперативно потушили.