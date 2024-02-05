Туапсинский балкерный терминал НТК приостановил погрузку из-за непогоды

На море 5 февраля образовались сильный тягун и шторм, в открытой части порта прогнозируется высота волн до 5,5 м.

В связи с погодными условиями погрузку приостановили, балкер вывели на рейд. Рабочий процесс продолжается — минеральные удобрения принимают по железной дороге.

«Техническая служба терминала использует такие «окна» для проведения планово-предупредительных ремонтных работ с целью обеспечения круглосуточной бесперебойной работы предприятия», — сообщается в официальном Telegram-канале Туапсинского балкерного терминала.

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