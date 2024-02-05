Из-за непогоды горнолыжный курорт в Сочи приостановил работу

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» 5 февраля сообщил о приостановке работы из-за непогоды.

Около 9:00 на курорте остановили все канатные дороги из-за грозы, позже стало известно о том, что курорт сегодня работать не будет.

«После тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня. На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей», — сообщил Telegram-канал горного курорта Роза Хутор.

В пресс-службе горнолыжного курорта уточнили, что за ночь в горах Сочи выпало от 40 до 60 см снега.

Также о закрытии канатных дорог в связи с непогодой сообщили на курорте «Красная поляна».

«В связи с грозой, канатные дороги «Красная поляна», «Реликтовый лес», «Снежная звезда» и канатные дороги Восточного сектора закрыты до улучшения погодных условий», — говорится в Telegram-канале горнолыжного курорта.

В «Красной поляне» добавили, что вечернее катание 5 февраля не планируют открывать из-за активного грозового фронта.