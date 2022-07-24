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Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды

Общество
24.07.2022 15:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/tuapse-v-usilennom-rezhime-gotovitsya-k-uhudsheniyu-pogody
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Фото пресс-службы администрации Туапсе

В Туапсе сохраняется экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде, усилении ветра до 20 м/с. В условиях непогоды возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждают власти. 

По прогнозам синоптиков, в муниципалитете возможны сильные осадки, есть риск формирования смерчей, схода оползней, резкого подъема уровня воды в реках. Все подразделения и службы города и района работают в режиме «Повышенная готовность».

«В непогоду запрещено находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек и моря. Выходить и выезжать в горы, в лес. Не следует оставлять транспорт вблизи от рекламных конструкций и деревьев. На время действия экстренного предупреждения запрещено также купаться в море и реках», — сообщает пресс-служба администрации Туапсе. 

О любых происшествиях необходимо сообщать по телефонам: 2-52-12, 2-42-12, 112, 01;

с мобильного — 010, 101, 8(861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Телефон ЕДДС города Туапсе: 051 и 8(86167)2-54-31.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках.

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