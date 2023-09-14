Цветы к монументам генералов Трошева и Казанцева возложили в Краснодаре

Память генерала-полковника Геннадия Трошева и генерала Виктора Казанцева почтили 14 сентября в краевой столице.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что Герои России Трошев и Казанцев сыграли важную роль в укреплении обороноспособности России и патриотическом воспитании молодежи.

«Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций в государстве по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. Именно здесь открыли памятники двум Героям России, сделав важный шаг на пути сохранения воинской славы. Кубанское казачье войско всегда будет чтить память российских военачальников — Геннадия Трошева и Виктора Казанцева», — подчеркнул войсковой атаман Власов.

В 2023 году исполняется 15 годовщина со дня трагической гибели Трошева. Благодаря нему в стране расцвело казачество, а также вышел федеральный закон «О государственной службе российского казачества». Генерал армии Казанцев скончался два года назад, когда ему было 76 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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