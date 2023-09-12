Память святого благоверного князя Александра Невского почтили в Краснодаре

В мероприятии в войсковом соборе приняли участие более 600 казаков.

Все началось с чина освящения иконы цесаревича Алексея Романова, избранного небесным покровителем юных казаков России. Чин освещения провел духовник Кубанского войска протоиерей Иоанн Гармаш. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов возложили цветы к монументу Александра Невского. После прошла божественная литургия.

Власов отметил, что казаки издревле чтят подвиги их духовного наставника Александра Невского.

«Александр Невский не щадил себя, защищая Отечество, веру и народ, став образом для подражания, объединив воинское служение и святость жизни. Духовной основой казачества всегда являлась православная вера. Сейчас кубанские казаки продолжают славные традиции предков и равняются на духовные и воинские подвиги святого, беззаветно служат Родине. Они сражаются на передовой, показывая примеры истинного мужества и героизма», — подчеркнул атаман.

Впоследствии прошел крестный ход вокруг собора. Престольный праздник главного храма Кубанского казачьего войска отмечают в день перенесения мощей святого Александра Невского. Собор освятили в Екатеринодаре в 1872 году, а в 1932 году он был полностью уничтожен. Спустя 74 года его восстановили. С тех пор казаки празднуют в храме православные праздники, собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, а казачья молодежь участвует в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мощи Георгия Победоносца доставили в Свято-Екатерининский собор Краснодара.