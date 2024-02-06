ЦУР: состояние дорог и тема ЖКХ больше всего волновали жителей Кубани в январе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 февраля провел расширенное планерное совещание, на котором обсудили актуальные проблемы региона, которые зафиксировали в Центре управления регионом.

По словам руководителя Центра управления регионом Краснодарского края Юрия Шевченко, больше всего в январе кубанцев интересовало состояние дорог, в том числе. Люди оставляли жалобы на ямы и выбоины, интересовались ремонтом дорог, а также сообщали о нарушениях при расчистке дорог и тротуаров от снега и наледи. Всего зафиксировали около 4 тыс. инцидентов, что на 4% больше, чем в декабре прошлого года.

«Наиболее активно о проблемах с дорогами писали жители Анапы, Крымского района, Северского района, Горячего Ключа и Темрюкского района», — сообщил руководитель ЦУР края.

Второе место заняли проблемы ЖКХ. Жители жаловались на отключения света, отопления и воды. В тройку волнующих жителей тем вошли также подтопления территорий, благоустройство и уборка территорий.

«Важно корректировать там, где тонко. Попрошу глав муниципальных образований держать связь и сверять доклады ваших подчиненных с тем, что пишут и говорят местные жители. Они надеются, что негатив превратится в позитив», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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