Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ЦОН: на Кубани наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных участках

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tson-na-kubani-nablyudateli-ne-zafiksirovali-narushenij-na-izbiratelnyh-uchastkah
ЦОН: на Кубани наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных участках
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 17 марта сообщила руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель ОП Кубани Любовь Попова.

По информации, поступающей в краевой Центр общественного наблюдения, на данный момент наблюдатели не зафиксировали нарушений.

«В интернете и в Telegram-каналах от представителей отдельных кандидатов от партий дается информация о различных нарушениях, которая при проверке не подтверждается. В Центре общественного наблюдения мы через систему видеонаблюдения отсматриваем происходящее на избирательных участках. Члены Общественного штаба при необходимости выезжают в муниципалитеты с проверками спорных сообщений», — рассказала Попова

Она отметила, что общественные наблюдатели 17 марта будут выполнять свои обязанности до окончания подсчета голосов.

«Все они прошли обучение, знают очередность избирательных процедур, находятся на постоянной связи с ЦОН и муниципальными общественными штабами — наши коллеги из муниципальных общественных палат все эти дни активно работают, мониторят вместе с нами ситуацию на участках, выезжают к УИКам для проверки сообщений», — цитирует Попову пресс-служба Общественной платы Кубани.

Читайте также: явка избирателей в Краснодарском крае по данным на 10:00 17 марта составляет почти 70%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях