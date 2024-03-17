ЦОН: на Кубани наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных участках

Об этом 17 марта сообщила руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель ОП Кубани Любовь Попова.

По информации, поступающей в краевой Центр общественного наблюдения, на данный момент наблюдатели не зафиксировали нарушений.

«В интернете и в Telegram-каналах от представителей отдельных кандидатов от партий дается информация о различных нарушениях, которая при проверке не подтверждается. В Центре общественного наблюдения мы через систему видеонаблюдения отсматриваем происходящее на избирательных участках. Члены Общественного штаба при необходимости выезжают в муниципалитеты с проверками спорных сообщений», — рассказала Попова

Она отметила, что общественные наблюдатели 17 марта будут выполнять свои обязанности до окончания подсчета голосов.

«Все они прошли обучение, знают очередность избирательных процедур, находятся на постоянной связи с ЦОН и муниципальными общественными штабами — наши коллеги из муниципальных общественных палат все эти дни активно работают, мониторят вместе с нами ситуацию на участках, выезжают к УИКам для проверки сообщений», — цитирует Попову пресс-служба Общественной платы Кубани.

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