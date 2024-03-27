Цикл статей портала «Кубань 24» отмечен наградой Союза журналистов России

Награду в номинации «Профессиональное мастерство» конкурса «Золотое перо России» жюри присудило нашему коллеге Святославу Касавченко.

Награду профессионального сообщества вручили на торжественной церемонии подведении итогов конкурса «Золотое перо» Союза журналистов России 27 марта в Москве.

На конкурс выдвигались статьи проекта «Кубань 24» «Новейшая история России». Этот авторский цикл журналистов нашего портала Святослава Касавченко и Константина Бибикова состоит из 24 статей, в каждой из которых рассказывается о самых важных событиях одного года российской истории от 2000 до 2023 года.

Проект помогает осмыслить недавнее прошлое страны и его связь с настоящим, увидеть происходящие в России изменения, вспомнить события, еще недавно бывшие на слуху, а сегодня совершенно забытые. Либо наоборот — прошедшие незаметно, но сейчас определяющие нашу жизнь.

Статьи цикла «Новейшая история России» читайте по ссылке.

Конкурс «Золотое перо России» — главный профессиональный конкурс Союза журналистов России. В этом году награды вручались в номинациях «Золотое перо», «Легенда», «Военкоры», «Профессиональное мастерство», «Медиаменеджер» и «Золотая полка» (книга журналиста). Всего награды получили 57 сотрудников российских СМИ.

Читайте также: «Кубань 24» занял 2 место в рейтинге краевых СМИ за 2023 год по цитируемости.