«Кубань 24» занял 2 место в рейтинге краевых СМИ за 2023 год по цитируемости

Рейтинг кубанских медиаресурсов по итогам прошлого года представила компания «Медиалогия» на основе собственного Индекса цитируемости.

Его построили на основе базы СМИ, включающей в себя свыше 90 тыс. влиятельных источников — ТВ, газеты, радио, журналы, интернет-СМИ и информационные агентства. При подсчете результатов не учитывали данные новостных агрегаторов.

Самым цитируемым СМИ Краснодарского края по итогам 2023 года признали «Кубанские новости». На втором месте «Кубань 24», на третьем — интернет-издание 93.ru.

В число лидеров также вошли «РБК Краснодар» и «Коммерсант — Кубань». «Краснодарские известия» на 6 месте, телеканал «Краснодар» на 8 месте, «Комсомольская правда — Кубань» на 9 месте, а «Живая Кубань» на 10 месте.

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