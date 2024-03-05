Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Кубань 24» занял 2 место в рейтинге краевых СМИ за 2023 год по цитируемости

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-24-zanyal-2-mesto-v-rejtinge-kraevyh-smi-za-2023-god-po-tsitiruemosti
«Кубань 24» занял 2 место в рейтинге краевых СМИ за 2023 год по цитируемости
Фото freepik.com

Рейтинг кубанских медиаресурсов по итогам прошлого года представила компания «Медиалогия» на основе собственного Индекса цитируемости.

Его построили на основе базы СМИ, включающей в себя свыше 90 тыс. влиятельных источников — ТВ, газеты, радио, журналы, интернет-СМИ и информационные агентства. При подсчете результатов не учитывали данные новостных агрегаторов.

Самым цитируемым СМИ Краснодарского края по итогам 2023 года признали «Кубанские новости». На втором месте «Кубань 24», на третьем — интернет-издание 93.ru.

В число лидеров также вошли «РБК Краснодар» и «Коммерсант — Кубань». «Краснодарские известия» на 6 месте, телеканал «Краснодар» на 8 месте, «Комсомольская правда — Кубань» на 9 месте, а «Живая Кубань» на 10 месте.

Читайте также: телеканал «Кубань 24» перешел на вещание в формате Full HD. Чтобы добиться качественного изображения на всех платформах, проделали масштабную работу — начиная от замены оборудования и заканчивая новым программным обеспечением.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях