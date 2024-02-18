Цикл мероприятий запустили в туристско-информационном центре Кубани

Просветительские мероприятия, фильмы и беседы на исторические темы, приурочили ко Дню защитника Отечества.

«Региональный туристско-информационный центр открыт в Краснодаре по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Специалисты оказывают консультационные услуги и работают с туристами на безвозмездной основе», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Туристско-информационный центр расположен в краевой столице на улице Седина, 85. Первыми его посетителями стали учащиеся 5 класса школы № 24 имени Тимофеева. Для них в центре организовали показ фильма «Шурочка с Малой земли» и встречу с автором сценария, кандидатом исторических наук, автором книг и фильмов о Новороссийске Тамарой Юриной.

Школьникам рассказали об истории Новороссийска, подвиге его жителей и роли города-героя в победе в Великой Отечественной войне. В конце встречи участники написали письма солдатам, находящимся в зоне спецоперации.

Регулярные просветительские и образовательные мероприятия в туристско-информационном центре направлены на знакомство жителей Кубани с историей, достопримечательностями и природой региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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