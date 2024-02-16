Благодарностью президента отметили лектора из Новороссийска за работу в зоне СВО

Лектора Российского общества «Знание» из Новороссийска Геннадия Гасанова наградили благодарственным письмом президента РФ за просветительную работу в зоне СВО.

Так, 15 февраля в Москве на выставке «Россия» прошло торжественное вручение государственных наград и наград Российского общества «Знание». Среди награжденных — президент Новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной организации «Здоровый город», лектор общества «Знание» Геннадий Гасанов. Его наградили благодарственным письмо президента России.

В 2021 году Геннадий Гасанов стал победителем всероссийского конкурса политологов, а в 2022 году вошел в число лекторов общества «Знание». Он регулярно проводит лекции для военнослужащих в зоне СВО, куда отправляется в командировки в составе агитбригад.

Общественной деятельностью Геннадий Гасанов начал заниматься с 2015 года. Он организовал и провел фестивали «Здоровый Город», более тысячи бесплатных оздоровительных зарядок для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, семинары по вопросам здоровья, соревнования для молодежи по уличным видам спорта, а также участвовал в создании региональной программы «Активное долголетие».

Всего в этот день государственные награды и награды Российского общества «Знание» получили 45 просветителей из 17 российских регионов. Среди государственных наград были медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За наставничество», благодарственные письма президента РФ, благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почетные грамоты Общественной палаты России.

В числе врученных наград Российского общества «Знание» — статуэтки и нагрудные знаки «За исключительный вклад в просвещение» и почетная грамота «За вклад в просвещение», сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

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