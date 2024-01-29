ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ

Всего в пользу кандидата в президенты Владимира Путина подали 60 тыс. подписей.

Недействительной признали всего 91 подпись — 0,15% от общего количества.

«Зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11:23», — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

Выборы президента России пройдут 17 марта. Голосование продлится с 15 по 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек.

От парламентских партий уже зарегистрировали трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Выдвиженцы от непарламентских партий должны представить не менее 100 тыс. подписей до 31 января — среди них Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова.

Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев. Решение о регистрации ЦИК должен принять не позднее 10 февраля.

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