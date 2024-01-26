Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартует 29 января на Кубани

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/priem-zayavlenij-dlya-golosovaniya-po-mestu-nahozhdeniya-startuet-29-yanvarya-na-kubani
Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартует 29 января на Кубани
Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартует 29 января на Кубани

Технологией «Мобильный избиратель» смогут воспользоваться не только туристы, но и жители Краснодарского края.

В случае, если избиратель не будет находиться по месту регистрации 15, 16 и 17 января, то благодаря «Мобильному избирателю» он сможет проголосовать. Для этого следует определить место нахождения в дни голосования. После прийти в пункт приема заявлений при ТИК, в офис МФЦ или открыть портал Госуслуг. Затем подать заявление о голосовании по месту нахождения, подобрав нужный участок.

С 6 марта к приему заявлений присоединятся УИК — выше 2,8 тыс. комиссий на Кубани. Подать заявление можно до 11 марта, сообщает региональная пресс-служба избирательной комиссии.

Читайте также: более 4,3 млн человек составила численность избирателей в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях