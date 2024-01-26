Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартует 29 января на Кубани

Технологией «Мобильный избиратель» смогут воспользоваться не только туристы, но и жители Краснодарского края.

В случае, если избиратель не будет находиться по месту регистрации 15, 16 и 17 января, то благодаря «Мобильному избирателю» он сможет проголосовать. Для этого следует определить место нахождения в дни голосования. После прийти в пункт приема заявлений при ТИК, в офис МФЦ или открыть портал Госуслуг. Затем подать заявление о голосовании по месту нахождения, подобрав нужный участок.

С 6 марта к приему заявлений присоединятся УИК — выше 2,8 тыс. комиссий на Кубани. Подать заявление можно до 11 марта, сообщает региональная пресс-служба избирательной комиссии.

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