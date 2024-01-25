Более 4,3 млн человек составила численность избирателей в Краснодарском крае

Кубань стала третьим по численности избирателей регионом РФ.

На 1 января этого года число избирателей в Краснодарском крае составило 4 млн 388 тыс. 47 человек, сообщает региональная пресс-служба избирательной комиссии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента завершили на Кубани. Сбор проходил с 23 декабря. Кроме того, 22 января стало известно, что в ЦИК уже поступили подписи со всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Ранее в избирательном штабе Путина сообщали, что в общей сложности в его поддержку во всех 89 регионах страны собрали более 2,5 млн подписей при необходимом минимуме в 300 тыс.