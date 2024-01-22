Сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента завершили на Кубани

Сбор проходил с 23 декабря. Поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина успели баскетболисты команды «Локомотив-Кубань», которые вернулись в Краснодар после выездных игр.

Среди спортсменов — капитан команды Дмитрий Узинский, Владислав Емченко, Кирилл Темиров, Егор Сычков, Кирилл Елатонцев и Александр Щербенев.

«Я профессиональный спортсмен, очень связан не только со спортом, но и тем, что происходит в Краснодаре и в крае. Как развивается в том числе баскетбол, как популяризируется, сколько детей ходит к нам на игры — меня это очень радует. Поэтому, я надеюсь, все будет продолжаться в том же духе, и мы будем все вместе развиваться и становиться спортсменами», — отметил защитник Александр Щербенев.

Кроме того, 22 января стало известно, что в ЦИК уже поступили подписи со всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщает ТАСС.

По закону, самовыдвиженцам для регистрации на выборах необходимо принести в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей. Представители избирательного штаба привезли в ЦИК 95 коробок с подписями. Таким образом Владимир Путин первым представил подписные листы в свою поддержку в ЦИК из восьми участников президентской гонки, кто находится на стадии их сбора.

Ранее в избирательном штабе Путина сообщали, что в общей сложности в его поддержку во всех 89 регионах страны собрали более 2,5 млн подписей при необходимом минимуме в 300 тыс. На выборах президента РФ в 2018 году в поддержку Путина в общей сложности во всех на тот момент 85 субъектах РФ собрали более 1,6 млн подписей.

ЦИК РФ уже зарегистрировал трех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

На этапе сбора подписей находятся еще двое самовыдвиженцев — блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, а также пять кандидатов от партий — Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, но при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

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