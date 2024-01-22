Представители Ассамблеи народов РФ будут наблюдать за выборами на Кубани

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова и председатель краевого отделения Ассамблеи народов России Василий Чанба.

Представители общественной организации будут участвовать в работе краевого Центра общественного наблюдения за выборами. Также штаб объявил о начале подготовки Центра общественного наблюдения. В дни голосования на выборах президента России ЦОН будет круглосуточно следить за происходящим на избирательных участках Краснодарского края.

«В составе ЦОН будут работать представители различных общественных организаций. В их числе — Ассамблея народов России. Кубань — регион, в котором проживают представители более 140 национальностей. Нам всем нужен гражданский мир, без национальных, религиозных, имущественных и иных конфликтов. Выборы президента России — знаковое событие. Привлечение широкого круга общественников к совместному участию в контроле за избирательными процессами обеспечивает открытость выборов и основание для доверия граждан к их результатам», — отметила председатель ОП Кубани, руководитель краевого Общественного штаба Любовь Попова.

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