Более 12 тыс. предложений поступило в приемные при избирательном штабе Путина

Предложения поступают в приёмные с 9 января. Среди них на первом месте — пожелания удачи и слова поддержки кандидату в президенты РФ.

Об этом рассказал сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков.

«Уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все они аккумулируются в центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату», — сообщил Машков.

Также среди обращений есть вопросы по мерам социальной поддержки и ЖКХ.

«Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу, но безусловно есть много предложений, как сделать жизнь лучше», — добавила сопредседатель избирательного штаб, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

В кол-центре избирательного штаба работают 32 волонтера. Свои предложения и наказы граждане могут передать круглосуточно по телефону 8-800-301-21-85. Также их можно отправить на электронную почту vopros@putin2024.ru. Кроме того, предложения принимают по адресу: Москва, улица Покровка, д. 47, с 10:00 до 17:00 со вторника по субботу включительно, сообщает ТАСС.

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