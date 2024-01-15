Путин поручил привлекать россиян к программам долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам инвестфорума «Россия зовет!», который прошел 7 и 8 декабря.

В частности, глава государства поручил Правительству России принять меры для привлечения людей к участию в программах долгосрочных сбережений, которые предлагают негосударственные пенсионные фонды.

«С учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 млрд рублей в 2024 году», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение этого поручения назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Доклад необходимо представить до 1 мая текущего года.

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