ЦИК: в избирательной кампании на выборы президента РФ участвуют 11 человек

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на очередном заседании, которое прошло 11 января.

Она уточнила, что кандидатами в президенты России по-настоящему себя могут называть только те, кто прошел регистрацию в ЦИК, выполнив для этого все необходимые требования.

«В избирательной кампании у нас участвует 11 человек. Восемь из выдвинули политические партии, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения», — рассказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что к данному моменту для участия в выборах президента России официально зарегистрировали только трех кандидатов: Николай Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова от «Новых людей», сообщает RT.

Выборы президента России пройдут в 2024 году и продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

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