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Цифровую платформу для борьбы с мошенничеством предложил создать Банк России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsifrovuyu-platformu-dlya-borby-s-moshennichestvom-predlozhil-sozdat-bank-rossii
Цифровую платформу для борьбы с мошенничеством предложил создать Банк России
Фото пресс-службы Банка России

Платформа будет использоваться для обмена данными между ЦБ РФ, участниками финансового рынка, Минцифры, МВД и компанией «Ростелеком».

Об этом 17 апреля заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе конференции Data Fusion.

«Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую «антифрод-платформу», где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, «Ростелеком»… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах», — цитирует Ольгу Скоробогатову РИА «Новости».

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