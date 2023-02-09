«Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков
Экономика
09.02.2023 08:51
Геоинформационная система «Цифровой двойник Анапы» сопоставила данные аэрофотосъемок с базами Росреестра и выявила земельные участки, не участвующие в налоговом обороте.
Сравнительный анализ показал, что налоги от 3,6 тыс. объектов будут ежегодно приносить не менее 45 млн рублей в бюджет курорта. Все участки поставят на кадастровый учет.
При помощи орто-фотоплана управления муниципального контроля оперативно выявляют факты незаконной рекламы, торговли и благоустройства, а также нарушения градостроительного законодательства и возведения самовольных построек, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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