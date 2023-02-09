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«Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsifrovoj-dvojnik-anapy-vyyavil-bolee-3-6-tys-neuchtennyh-zemelnyh-uchastkov
«Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков
Фото пресс-службы администрации Анапы

Геоинформационная система «Цифровой двойник Анапы» сопоставила данные аэрофотосъемок с базами Росреестра и выявила земельные участки, не участвующие в налоговом обороте.

Сравнительный анализ показал, что налоги от 3,6 тыс. объектов будут ежегодно приносить не менее 45 млн рублей в бюджет курорта. Все участки поставят на кадастровый учет.

При помощи орто-фотоплана управления муниципального контроля оперативно выявляют факты незаконной рекламы, торговли и благоустройства, а также нарушения градостроительного законодательства и возведения самовольных построек, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Читайте также: в 2023 году 29 территорий поставят на кадастровый учет в Краснодарском крае.

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