«Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков

Геоинформационная система «Цифровой двойник Анапы» сопоставила данные аэрофотосъемок с базами Росреестра и выявила земельные участки, не участвующие в налоговом обороте.

Сравнительный анализ показал, что налоги от 3,6 тыс. объектов будут ежегодно приносить не менее 45 млн рублей в бюджет курорта. Все участки поставят на кадастровый учет.

При помощи орто-фотоплана управления муниципального контроля оперативно выявляют факты незаконной рекламы, торговли и благоустройства, а также нарушения градостроительного законодательства и возведения самовольных построек, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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