Церемонии в День памяти и скорби прошли рано утром в городах и районах Кубани

В Краснодаре утром 22 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, а также ветераны и жители города приняли участие в акции «Свеча памяти».

В Новороссийске в 2:00 представители молодежных и общественных организаций начали выкладывать возле стелы на Малой земле огненную картину. Из 5 тыс. тысяч свечей был составлен образ солдата Великой Отечественной войны. В 4:00 жители и гости города-героя возложили цветы и зажженные свечи к подножью стелы.

В Сочи утром 22 июня более 10 тыс. жителей и гостей курорта зажгли «Свечи памяти», возложили цветы к мемориалам и памятникам военной истории, отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.

В Анапе в 4:00 состоялась церемония в Сквере боевой славы у Вечного огня. После короткого номера артистов анапских творческих коллективов, минуты молчания в память обо всех жертвах войны и павших за свободу героях к мемориалу поставили зажженные свечи.

В Армавире в акции «Свеча памяти» приняли участие 500 человек. Жители города с зажженными свечами прошли от здания городской администрации в парк Победы. У братской могилы партизан и советских воинов участники акции «Свеча памяти» почтили память павших воинов и всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби в Краснодарском крае проведут около 1,5 тыс. мероприятий. В 12:15 состоится Общероссийская минута молчания. Также 22 июня в 10:00 стартует телемарафон. Всего ко Дню памяти и скорби в Краснодарском крае запланировали около 1,5 тыс. мероприятий.

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