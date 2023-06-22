Кондратьев в День памяти и скорби почтил погибших в Великой Отечественной войне

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 июня принял участие в торжественном мероприятии в Краснодаре.

В 4:00 глава региона возложил свечу к мемориалу Вечного Огня и почтил минутой молчания память погибших.

«22 июня — день, когда наша страна столкнулась с одним из самых трагических событий в своей истории. В эти самые минуты 82 года назад немецко-фашистские войска атаковали мирные города и села, начав Великую Отечественную войну. Каждый год мы зажигаем свечи, как символ неугасимой памяти обо всех, кто стоял на защите Родины, ковал Великую Победу на фронтах и в тылу. Этот день напоминает нам о героизме и стойкости нашего народа. И сегодня, когда страна вновь в опасности, для каждого из нас это не просто акция, а обещание — сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось, а страшные уроки войны не были забыты», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Вместе с губернатором память погибших почтили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, прокурор Сергей Табельский, руководитель СУ СК РФ по краю Андрей Маслов, начальник УМВД России по краю Владимир Андреев, начальник ГУ Росгвардии РФ по краю Георгий Медоев, главный федеральный инспектор по региону Евгений Гулиев, вице-губернаторы, мэр Краснодара Евгений Наумов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В День памяти и скорби в Краснодарском крае проведут около 1,5 тыс. мероприятий. В 12:15 состоится Общероссийская минута молчания. Также 22 июня в 10:00 стартует телемарафон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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