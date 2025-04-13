Церемониал «Час славы Кубани» провели в Краснодаре

Каждое воскресенье и в праздничные дни ровно в полдень до поздней осени на Казачьей площади можно увидеть выступление Почетного караула Кубанского казачьего войска.

Первый в 2025 году церемониал «Час славы Кубани» посетили казаки и атаманы Екатеринодарского отдела, а также горожане и молодежь. Почетный караул продемонстрировал элементы фланкировки, строевую подготовку и навыки владения шашкой. Выступили также духовой оркестр и конная группа.

«Традиционно выступления Почетного караула можно увидеть с первого воскресенья апреля по декабрь. Посмотреть церемониал приходят сотни жителей и гостей кубанской столицы. Представители Почетного караула — молодые казаки из районных обществ Кубанского войска. Среди них есть те, кто прошел службу в Президентском полку, в Почетном карауле на Мамаевом кургане в Волгограде. Форма караула сшита по образцу Первой и Второй сотни Лейб-гвардии Его Императорского Величества Конвоя. Мы отдаем дань памяти и сохраняем традиции. «Час славы Кубани» уже стал визитной карточкой Краснодара и края», — рассказал заместитель губернатора, войсковой атаман Александр Власов.

Первый пост Почетного караула Кубанского казачьего войска выставили в Краснодаре у памятника «Казакам — основателям земли кубанской» 12 июня 2006 года. Все казачьи мероприятия в наше время проходят с их участием. В прошлом году Почетный караул участвовал в 112 мероприятиях. Кроме того, казаки выполняют функция конвоя войскового атамана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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