Цены в ресторанах юга России этой осенью выросли на 15-30%

Рост цен на блюда по сравнению с осенью 2024 года эксперты объясняют подорожанием продуктов.

Колебание в зависимости от категории достигает от 15 до 30%. Об этом сообщил бизнес-аналитик и эксперт рынка HoReCa Денис Завалишин. По его словам, рост среднего чека зависит от формата заведения.

«Такой сегмент, как фастфуд, удерживает цены с минимальной индексацией. В барах цены выросли в среднем на 20% из-за роста стоимости алкоголя, акциза и вина в винных и обычных коктейльных барах. В ресторанах в зависимости от формата рост в некоторых сегментах достигает до 30%», — отметил аналитик.

По словам совладельца ростовского ресторана «Баран-Рапан» Алексея Скидана, на рост цен на позиции в меню влияет не только подорожание продуктов.

«Цены выросли, но мы стараемся поддерживать комфортный средний чек для наших гостей. Связываем это с общим подорожанием продуктов и ростом стоимости издержек», — подчеркнул Скидан.

В новороссийском ресторане «Винотеррия» отметили, что цены пришлось увеличить на 10-12%. Как пояснил шеф-повар ресторана Евгений Вийтык, это связано с ростом цен на продукты на 30%.

«Мы наполовину подняли, стараемся держать ценообразование согласно того продукта, который используем», — цитирует шеф-повара «РБК Краснодар».

