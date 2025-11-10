Кофейные напитки подорожали на 13-16% осенью на Кубани

Аналитики связывают рост цен с погодой, изменением потребительских предпочтений, а также с большим количеством предложений.

Как сообщили в пресс-службе «Контур. Маркет», по сравнению с осенью прошлого года стоимость кофейных напитков увеличилась на 13-16%. Специалисты проанализировали изменения цены и спроса путем изучения 980 тыс. чеков в кофейнях Кубани с 1 сентября по 15 октября текущего года.

Согласно исследованию, американо и капучино подорожали на 13% — до 288 и 359 рублей, спрос вырос на 6% и 3% соответственно. При этом спрос на латте снизился на 2% после его аналогичного подорожания. Теперь стоимость напитка составляет примерно 366 рублей.

Раф в среднем подорожал на 16% и теперь стоит около 410 рублей, в результате чего спрос на напиток упал на 24%. Эспрессо вырос в цене на 14% и стал стоить порядка 300 рублей. Вслед за подорожанием спрос на напиток снизился на 8%.

Средняя стоимость глинтвейна за 0,5 л выросла на 9% — до 667 рублей. Грог подорожал на 21% и стал стоить около 614 рублей за 0,5 л. Спрос на эти напитки упал на 27% и 19% соответственно.

По данным аналитиков, снижение спроса также связано с тем, что люди отказываются от кофе и глинтвейна и отдают предпочтение травяным чаям и натуральным морсам, сообщает «РБК Краснодар».

