Цены на яйца снизились почти на 20% в Краснодарском крае

Мониторинг розничных цен на социально значимые еженедельно проводят в крупных торговых сетях.

Первый в 2024 году мониторинг показал, что в сравнении с предновогодним периодом цены на яйца снижаются. В среднем цена в торговых сетях фиксируется на уровне 112 рублей категории С1 и 105 рублей категории С2 за десяток.

С начала декабря прошлого года стоимость снизилась на 19% и 11% соответственно, сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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