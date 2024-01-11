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«Бум, и цены полетели»: Путин назвал главную причину роста стоимости яиц в РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bum-i-tseny-poleteli-putin-nazval-glavnuyu-prichinu-rosta-stoimosti-yaits-v-rf
«Бум, и цены полетели»: Путин назвал главную причину роста стоимости яиц в РФ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Ситуацию со стоимостью социально значимых товаров президент России Владимир Путин обсудил во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, которая прошла 11 января в Хабаровске.

«По яйцу видите, что у нас произошло? Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился — потребление увеличилось», — сказал Путин.

Президент уточнил, что жители России смогли начать покупать больше куриных яиц, благодаря росту реальных доходов населения.

Путин добавил, что на повышение стоимости яиц, в том числе, повлияло то, что в России вовремя не открыли импорт этого продукта.

Читайте также: Минсельхоз ожидает снижения цен на куриные яйца в России в ближайшее время. Ситуацию со стоимостью товара в стране держат на особом контроле.

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