«Бум, и цены полетели»: Путин назвал главную причину роста стоимости яиц в РФ

Ситуацию со стоимостью социально значимых товаров президент России Владимир Путин обсудил во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, которая прошла 11 января в Хабаровске.

«По яйцу видите, что у нас произошло? Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился — потребление увеличилось», — сказал Путин.

Президент уточнил, что жители России смогли начать покупать больше куриных яиц, благодаря росту реальных доходов населения.

Путин добавил, что на повышение стоимости яиц, в том числе, повлияло то, что в России вовремя не открыли импорт этого продукта.

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