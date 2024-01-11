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Минсельхоз ожидает снижения цен на куриные яйца в России в ближайшее время

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-ozhidaet-snizheniya-tsen-na-kurinye-yajtsa-v-rossii-v-blizhajshee-vremya
Минсельхоз ожидает снижения цен на куриные яйца в России в ближайшее время
Фото freepik.com

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Титов. Он отметил, что ситуацию со стоимостью яиц в стране Минсельхоз держит на особом контроле.

«За последние две недели у производителей яиц цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — рассказал Титов.

Он добавил, что Минсельхоз предпринимает все необходимые меры для снижения стоимости на этот социально значимый товар, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стоимость куриных яиц в России стремительно выросла в конце года — примерно на 50%. Это вызвало широкий общественный резонанс в стране. В ФАС уверены, что цена на яйца в стране стабилизируется в течение ближайшего месяца.

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