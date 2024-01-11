Минсельхоз ожидает снижения цен на куриные яйца в России в ближайшее время

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Титов. Он отметил, что ситуацию со стоимостью яиц в стране Минсельхоз держит на особом контроле.

«За последние две недели у производителей яиц цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — рассказал Титов.

Он добавил, что Минсельхоз предпринимает все необходимые меры для снижения стоимости на этот социально значимый товар, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стоимость куриных яиц в России стремительно выросла в конце года — примерно на 50%. Это вызвало широкий общественный резонанс в стране. В ФАС уверены, что цена на яйца в стране стабилизируется в течение ближайшего месяца.