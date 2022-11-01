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Цены на вторичное жилье в Краснодаре с начала года выросли на 1,28%

Экономика
01.11.2022 09:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseny-na-vtorichnoe-zhile-v-krasnodare-s-nachala-goda-vyrosli-na-1-28
Цены на вторичное жилье в Краснодаре с начала года выросли на 1,28%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным исследования, в октябре цены на вторичку в краевой столице выросли на 1,28% в сравнении с январем. По сравнению в сентябрем рост цен составил 0,2%.

Такие цифры приводит в своем рейтинге консалтинговая компания SRG. Сообщается, что в октябре цена за 1 кв. м жилья в Краснодаре составила 107 тыс. рублей, в Сочи — 236,7 тыс. рублей. При этом стоимость жилья в Сочи снизилась на 0,24% по сравнению с сентябрем. В сравнении с январем — на 0,09%.

Сильнее всего цены на вторичное жилье в октябре выросли в Ижевске (на 2,55%, до 78 тыс. рублей), Махачкале (2,5%, до 63,4 тыс. рублей) и Астрахани (на 2,09%, до 68 тыс. рублей за квадрат). Также заметный рост цен зафиксировали в Магнитогорске (2,04%, до 54,3 тыс. рублей) и Челябинске (1,95%, до 66,9 тыс. рублей).

В Москве цена за квадратный метр вторички составила 289,3 тыс. рублей, что на 2,10% меньше сентябрьского показателя. В сравнении с январем цена выросла на 3,72%, сообщает РБК.

Читайте также: в Краснодарском крае за девять месяцев ввели 5,7 млн кв. метров жилья.

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