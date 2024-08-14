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Цены на спирт и водку в третий раз за 2024 год поднимут в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseny-na-spirt-i-vodku-v-tretij-raz-za-2024-god-podnimut-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Цены на спирт и водку в третий раз за 2024 год поднимут в России
Фото justcoolidea.ru

Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» анонсировал уже третье повышение цен в этом году. Оно составит почти 9%.

С июня по сентябрь 2024 года стоимость спирта увеличится на 25%. Кроме того, цену повысят и другие заводы-производители. Изменения коснутся бюджетной водки, отметил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«До июньского повышения на спирт в цене недорогой поллитровой бутылки водки приходилось около 13 рублей, с сентября же этот показатель будет составлять около 17 рублей — то есть на четыре рубля больше», — добавил он.

«Росспиртпром» был государственным холдингом, пытаясь обеспечить доступной водкой небогатую часть населения России. Теперь это частная компания, сообщает 360.ru, ссылаясь на РБК.

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