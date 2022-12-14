Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%

Многие автошколы в преддверии повышения стоимости делают скидки на обучение. Сейчас в городе цены на обучение на категорию «В» варьируются от 42 тыс. до 48 тыс. рублей.

С 1 января стоимость обучения вырастет в среднем на 10 тыс. рублей. Автошколы обосновывают это состоянием экономики — растут цены на бензин и запчасти, особенно те, которые сейчас в дефиците в связи с санкциями против России. Кроме того, подорожала канцелярия, необходимая для теоретической части обучения и тестов.

В одной из краснодарских автошкол интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что цены на обучения повысят в связи с нынешней экономической ситуацией.

«Если просмотреть услуги вождения на всех информационных порталах, можно увидеть, что минимальная стоимость занятия — 750 рублей в час, средняя — около 900 рублей. По нынешним нормативам обучения на механической коробке передач необходимо 58 часов практических занятий. По средней стоимости уже получается больше 50 тыс. рублей. Но ведь еще необходимо дать человеку курс теории, есть еще специалисты — бухгалтерия, офис-менеджер. Поэтому экономически нецелесообразно проводить обучение за 48 тыс. рублей. Нужно понимать — если человеку сейчас где-то предлагают обучение за меньшую стоимость, тогда на чем-то автошкола пытается сэкономить или что-то недодать», — рассказали в автошколе «Лидер +».

С января в автошколе планируется повышение стоимости с 48 тыс. рублей до 58 тыс. рублей. Но еще будут проводиться расчеты и анализировать рост цен, в частности на запчасти. При этом повышение стоимости пока планируется только на категорию «В».

В других автошколах также подтвердили грядущее повышение стоимости обучения в сопоставимых масштабах. В среднем рост цен составит около 20%.

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