Эксперт рассказал, где чинить машины после ухода из РФ ведущих брендов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ряд ведущих зарубежных автопроизводителей, в частности, Mercedes-Benz, Renault и Nissan, приняли решение покинуть российский рынок. О том, стоит ли всерьез переживать владельцам машин этих брендов, рассказал автоэксперт, главред сетевого издания Quto Максим Ракитин.

Ракитин полагает, что опасения остаться без автозапчастей и техобслуживания преждевременны. Он напомнил, что дилеры ушедших брендов остались в РФ и продолжают обслуживать машины.

«По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли. И актуальный модельный ряд, и автомобили предыдущих годов они обслуживают», — сказал Ракитин.

Кроме того, в стране продолжают работать мультибрендовые автосервисы. И для них, по словам эксперта, сейчас наступило очень удачное время.

«Мультибрендовые сервисы сейчас начнут активнее развиваться. У монобрендовых просто выхода нет, потому что после ухода, например, Nissan заниматься только этой маркой смысла особого нет. Сейчас, чтобы обеспечить свое выживание, сервисные компании будут переходить на обслуживание всех марок, включая китайские. Для мультибрендовых сервисов сейчас начинается малина», — цитирует Ракитина радио Sputnik.

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