Цены на новостройки в Сочи за три года выросли в два раза

Сейчас средняя стоимость 1 кв. м квартир на первичном рынке в городе-курорте составляет почти 340 тыс. рублей. Это на 98% больше, чем в начале 2020 года.

За эти три года стоимость «квадрата» в новостройках Сочи выросла на 168,2 тыс. рублей. При этом максимальная цена за 1 кв. м на первичном рынке доходит до 3 млн рублей. Такие предложения обнаружили в строящихся домах в Центральном районе.

Эксперты уверены, что значительный рост стоимости новостроек в Сочи в первую очередь вызван дефицитом предложений на рынке недвижимости. Это вызвано и географическими особенностями курорта — Сочи окружен морем и высоким горами Кавказского хребта, и реализацией нового градостроительного плана, в котором четко прописаны требования к строительству многоквартирных домов.

Ожидается, что цены на новостройки в Сочи будут расти и в дальнейшем. В течение этого года квартиры на первичном рынке подорожают на 20-25%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе агентства «Оникс-Недвижимость».

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