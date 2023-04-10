Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Цены на новостройки в Сочи за три года выросли в два раза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseny-na-novostrojki-v-sochi-za-tri-goda-vyrosli-v-dva-raza
Цены на новостройки в Сочи за три года выросли в два раза
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сейчас средняя стоимость 1 кв. м квартир на первичном рынке в городе-курорте составляет почти 340 тыс. рублей. Это на 98% больше, чем в начале 2020 года.

За эти три года стоимость «квадрата» в новостройках Сочи выросла на 168,2 тыс. рублей. При этом максимальная цена за 1 кв. м на первичном рынке доходит до 3 млн рублей. Такие предложения обнаружили в строящихся домах в Центральном районе.

Эксперты уверены, что значительный рост стоимости новостроек в Сочи в первую очередь вызван дефицитом предложений на рынке недвижимости. Это вызвано и географическими особенностями курорта — Сочи окружен морем и высоким горами Кавказского хребта, и реализацией нового градостроительного плана, в котором четко прописаны требования к строительству многоквартирных домов.

Ожидается, что цены на новостройки в Сочи будут расти и в дальнейшем. В течение этого года квартиры на первичном рынке подорожают на 20-25%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе агентства «Оникс-Недвижимость».

Читайте также: Сочи попал в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем. По оценкам аналитиков, стоимость 1 кв. м в элитном районе Сочи составляет более 1,4 млн рублей.

Статьи
«Вызов»: когда выйдет фильм, который снимали в космосе
«Вызов»: когда выйдет фильм, который снимали в космосе
Первый в космосе: история и традиции Дня космонавтики в России
Первый в космосе: история и традиции Дня космонавтики в России
Обязательно ли удалять зубы мудрости?
Обязательно ли удалять зубы мудрости?
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Спасатели на вертолете эвакуировали фрирайдера, который выехал с трассы и застрял на склоне горы в Сочи
  2. Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
  3. Первый импортозамещающий субтропический питомник может появиться в Сириусе
  4. ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
  5. В Краснодаре с 20 апреля запустят новый автобусный маршрут в хутор Копанской
  6. Искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях