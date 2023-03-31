Позади Нью-Йорк, Дубай и Лондон: Сочи попал в Топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем

По оценкам аналитиков, стоимость 1 кв. м в элитном районе Сочи составляет более 1,4 млн рублей, она превышает цену жилья в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне.

Специалисты консалтинговой компании подсчитали, что по результатам 2022 года первое место принадлежит Монако, в котором 17 кв. м элитного жилья может стоить 1 млн долларов. За ним следует Гонконг. Бронзу получил Сочи — за ту же цену можно приобрести 29 кв. м. В Нью-Йорке же — 33 кв. м, причем в 2022 году в этом городе продали 244 квартиры, стоимость которых превышала 10 млн долларов, что стало рекордом в мировом рынке продажи элитных апартаментов. Тогда как в Лос-Анджелесе 225, а в Лондоне 223.

По прогнозам аналитиков, Сочи и в 2023 году будет главным местом покупки эксклюзивного жилья на территории России. В городе-курорте в список элитных входит только четыре комплекса, в которых, по подсчетам на конец прошлого года, продавались более 100 апартаментов. По итогам 2022 года средняя цена престижного жилья составляла 2,4 млн рублей за 1 кв. м. Вообще же диапазон цен на дорогой «квадрат» варьировался от 1,4 до 4,2 млн рублей.

Рост спроса на элитное жилье в Сочи объясняют западными санкциями на передвижения российского капитала за рубежом, но в то же время аналитики утверждают, что высокая цена сдерживает спрос. Так, в 2022 году в элитных жилых комплексах Сочи продали около 70 квартир — это сопоставимо с 2020 годом, но ниже 2021 года на 42%. Потому потенциальные покупатели квартир в Сочи посматривают на Турцию, Дубай и другие мировые рынки.

Столица России заняла 12-ое место в списке дорогостоящего жилья — за миллион долларов там можно купить 55 кв. м элитного жилья. В зависимости от расположения цена за кв. м значительно разнится. В Даниловском районе за условный «лимон» можно приобрести 84 кв. м, и это сопоставимо с Мельбурном, на Патриарших прудах — 21 кв. м, что близится к стоимости 1 кв. м в Гонконге. К примеру, на Сретенке за эту цену можно взять 39 кв. м — это как в Лос-Анджелесе. Кроме того, Москва включена во всемирную десятку городов по темпу роста стоимости на жилье в элитном сегменте. Так, в 2022 году цена выросла на 13,2%, а в следующем на цены могут подняться на 3%.

В Санкт-Петербурге, по результатам 2022 года, за миллион долларов продавалось 116 кв. м элитного жилья, этот показатель снизился на 20 кв. м по сравнению с 2021 годом. Так, культурная столица страны могла бы занять 21-е место в перечне городов с самым дорогим жильем.

«До сих пор цены на элитную недвижимость Дубая примерно на 20% ниже, чем были на пике до кризиса 2014 года. Видны предпосылки для роста как минимум в ближайшие год или два», — рассказала управляющий партнер PARUS Real Estate Марина Шалаева.

Помимо этого, как указывают исследования, более всего выросли цены на элитные апартаменты в Дубае — на 44,2%, хоть и город занял только 18-е место, и в котором за миллион можно купить 105 кв. м. Аналитики предрекают этому городу лидерство в росте цен на 2023 год, стоимость может повыситься на 13,5%, сообщает РБК.

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