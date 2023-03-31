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Сочи занял третье место в топ-10 популярных направлений для отдыха в коттеджах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-zanyal-trete-mesto-v-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-otdyha-v-kottedzhah
Сочи занял третье место в топ-10 популярных направлений для отдыха в коттеджах
Фото пресс-службы администрации Сочи

Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос путешественников и выяснил, какие направления популярны у путешественников для отдыха в коттеджах в апреле.

Первое место занял Пятигорск. На его долю пришлось 18% всех апрельских бронирований коттеджей. Там бронируют в среднем 7 дней, стоимость номера в сутки — 3,1 тыс. рублей.

На втором месте Одинцово (Московская область). Там коттеджи забронировали 17% путешественников. Туристы едут в Одинцово в среднем на три дня, цена в сутки с человека составляет 13,6 тыс. рублей.

Сочи занял третье место — 13% от всех бронирований отдыха в коттеджах. Путешественники бронируют в среднем 6 дней, цена в сутки с человека — 6,4 тыс. рублей.

Далее идут Сортавала (Карелия), Феодосия (Крым), Суздаль (Владимирская область), Каменномостский (Адыгея), Борисово (Ленинградская область), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Калининград (Калининградская область), сообщает Tvil.ru.

Читайте также: Сочи, Геленджик и Анапа вошли в топ-10 популярных направлений для семейных путешествий в апреле.

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