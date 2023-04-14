Цены на крупную бытовую технику в России выросли из-за падения рубля
На фоне спада курса рубля крупная бытовая техника подорожала на 8–10%.
В апреле ритейлеры получили от бренда Gorenje, входящего в группу Hisense, письма с уведомлением о том, что с начала мая оптовые цены на бытовую технику этой марки вырастут как минимум на 5%. Такие же уведомления исходили от производителя бытовой техники Midea, после чего цены на продукцию Toshiba, Comfee, и Midea выросли на 5%.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сообщил, что причиной роста цен стало ослабление курса рубля. Также он добавил, что подорожает и техника, которую ввозят в Россию с помощью параллельного импорта. Кроме того, коммерческий директор отметил, что розничные цены будут расти в зависимости от закупочных цен от поставщиков ― не более 10%.
«Все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет», ― рассказал Алексей Погудалов.
Как сообщил представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов, мировые производители всегда отталкивались от колебаний валют.
«По опыту начала 2022 года, когда некоторая электроника выросла в цене в два раза, можно сказать, что дальнейший рост или снижение стоимости будут зависеть в том числе от долгосрочности колебаний валют. Если рост продолжится, то и стоимость техники будет повышаться», ― цитирует Антона Гуськова «Коммерсантъ».
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